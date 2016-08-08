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    Черевченко встретился с Мещеряковым и Корнеевым, но своего решения не поменял

    Руководство «Локомотива» пытается отговорить главного тренера команды Игоря Черевченко уходить в отставку. Сегодня стало известно, что наставник железнодорожников написал заявление, но в клубе не намерены расставаться с молодым специалистом.

    С Черевченко провели встречу глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и будущий спортивный директор клуба Игорь Корнеев. Но даже после этого разговора Черевченко своего решения не поменял.

    Сообщается, что кроме неудачного матча с «Томью» во втором туре российской Премьер-лиги (2:2), на решение Черевченко повлиял тот факт, что клуб не смог оперативно решить вопрос с приглашением на должность тренера вратарей Заура Хапова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2016 17:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +263

      Саладин 9 августа 2016, 11:14

      Гоша, оставайся, пожалуйста!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 8 августа 2016, 19:24

      Я очень надеюсь, что Игорь останется в клубе в качестве помощника будущего главного тренера. Игорь получил бесценный опыт, а теперь, много зная о работе главного тренера, он может очень эффективно учиться у более опытного тренера.

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