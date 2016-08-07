Слуцкий: «Оренбургу», который обороняется в девять человек, хотелось забить пораньше»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Оренбургом» со счетом 1:0.

«Конечно, хотелось забить раньше, потому что играли с такой командой, как «Оренбург». А она обороняется в девять человек. Если бы смогли забить в первом тайме, благо у нас были моменты, то игра бы раскрылась, и было бы больше шансов.

После гола от «Оренбурга» опасности не было. До этого? От любой команды, которая глубоко обороняется, можно пропустить контратаку. Это вполне естественно», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».