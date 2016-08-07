Павлов: «После поражения от «Спартака» на нас вылили ушат грязи»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов поделился своими впечатлениями от матча против «Рубина» (1:0).

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые переживают за нашу команду. Потому что тот ушат грязи, который вылился на нашу команду после матча со «Спартаком», именно ушат грязи, вплоть до оскорблений… У меня было такое ощущение, что в первом туре играла одна Тула. Да, у нас не получилось во втором тайме, безусловно. Но там уже начали придумывать какие-то вопросы по физподготовке, что мы во втором тайме «встали»… Там фактор гола был очень важен, и было уже сложно после 3:0. Но самое главное, что наши болельщики были на нашей стороне, они верили в нас, и спасибо им за ту поддержку, которую они нам оказали здесь, в Туле. Все это в совокупности и определило исход матча. Спасибо всем», – заявил Павлов.