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    Бердыев будет назначен главным тренером «Спартака» после игр с «Аяксом»

    Наставник «Ростова» Курбан Бердыев будет назначен на пост главного тренера «Спартака» по завершении игр квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которых желто-синим предстоит сразиться с «Аяксом». Отметим, что вторые матчи пройдут 23-24 августа.

    До этого времени красно-белыми будет руководить Массимо Каррера, отвечающий в команде за игру в обороне. Таким образом, поединки следующих трех туров РФПЛ против «Крыльев Советов», «Рубина» и «Краснодара» «Спартак» проведет под руководством итальянского специалиста.

    Напомним, сегодня теперь уже бывший наставник столичного клуба Дмитрий Аленичев покинул свой пост после того, как не смог вывести «Спартак» в групповую стадию Лиги Европы, уступив по сумме двух поединков кипрскому АЕКу (1:1; 0:1).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.08.2016 00:08
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 августа 2016, 14:08

      даже если это и правда....хотя я не верю... допустим... бердыев перейдет в спартак.. пусть даже в следующем сезоне..пусть он даже сделает спартак чемпионом...и будет выступать в лиге чемпионов...но.... любой ранний вылет из лч..или даже из ле у федуна будет грозить отставкой!!!!... это неизбежно для любого тренера... пока будет федун!

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      Рейтинг: +92

      Dinamo107 6 августа 2016, 14:01

      будем надеяться что руководство области все же найдет деньги отдать долги и новых людей подписать.тогда Бердыев возможно и останется...а уйдет он и команда развалится((((

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      Рейтинг: +30

      Ростов1930 6 августа 2016, 13:53

      Если это так как все пишут, тот позор Спартаку и позор Бердыеву. Время покажет, Бердыев нашепчет и спартачей сразу появятся крылья? Ещё посмотрим, но конечно жаль, что команда верила в него и старалась, он предал ребят. Деньги делают всё, совести и чести уже давно нет, во всяком случае в футболе, всё, буквально всё продаётся и всё покупается. Жаль...

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      Рейтинг: +939

      Riot Zero > Ростов1930 6 августа 2016, 14:16

      Чушь не неси. Если так случится, то позор не Бердыеву, а нашему губернатору Голубеву, который пообещал и не выполнил. На одних обещаниях команду не построить.

      0
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      Рейтинг: +22

      killerman77 6 августа 2016, 13:44

      а если ростов пройдёт аякс, бердыев уйдёт в спам? сомневаюсь, однако

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 августа 2016, 11:18

      Если это будет так, очень, очень грустно . Пока Федун рулит, там нормальному тренеру делать нечего. Бекиевич там тоже провалиться. Очень жаль Ростов, если Бердыев уйдет, сегоднешний Ростов , это его творение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +144

      зиргай 6 августа 2016, 09:51

      Бекиевич!!!! не позорь свое славное имя, связавшись с позорищем!

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 6 августа 2016, 09:49

      Нынче стало модным писать петицию. Надо написать петицию на расформирование футбольного клуба Спартак. Вообще в стране уже какая-то тенденция намечается на разного рода расформирования и снятия с постов. Этакая российская люстрация. Уже всем всё это обрыдло и достало.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Бестолковый 6 августа 2016, 13:01

      Один журналист подал петицию,за запрет подавать петиции(это не шутка)

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      Рейтинг: +48

      eddo23 6 августа 2016, 09:49

      Туфта на кой это надо Бердыеву опускаться до уровня спорточка на несколько ступеней ниже чушь полная...как всегда москальская журнально лотковая писня..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 09:33

      Если назначат тренером спартака Бердыева, то он не долго им будет, его
      съедят сами футболисты спортака.

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      Рейтинг: +10

      Yurik96 6 августа 2016, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно пора опытного тренера-бойца ставить во главе суперклуба...

      -4
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