Бердыев будет назначен главным тренером «Спартака» после игр с «Аяксом»

даже если это и правда....хотя я не верю... допустим... бердыев перейдет в спартак.. пусть даже в следующем сезоне..пусть он даже сделает спартак чемпионом...и будет выступать в лиге чемпионов...но.... любой ранний вылет из лч..или даже из ле у федуна будет грозить отставкой!!!!... это неизбежно для любого тренера... пока будет федун!
Наставник «Ростова» Курбан Бердыев будет назначен на пост главного тренера «Спартака» по завершении игр квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которых желто-синим предстоит сразиться с «Аяксом». Отметим, что вторые матчи пройдут 23-24 августа.
До этого времени красно-белыми будет руководить Массимо Каррера, отвечающий в команде за игру в обороне. Таким образом, поединки следующих трех туров РФПЛ против «Крыльев Советов», «Рубина» и «Краснодара» «Спартак» проведет под руководством итальянского специалиста.
Напомним, сегодня теперь уже бывший наставник столичного клуба Дмитрий Аленичев покинул свой пост после того, как не смог вывести «Спартак» в групповую стадию Лиги Европы, уступив по сумме двух поединков кипрскому АЕКу (1:1; 0:1).