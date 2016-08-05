Жулиано: «Покинул Украину из-за войны»

Новичок петербургского «Зенита» Жулиано рассказал о причинах, из-за которых он покинул «Днепр» в 2014 году.

«Я провел в Украине три с половиной года. Думаю, играл на достаточно высоком уровне. Но в какой-то момент в стране началась война, и ради безопасности своей семьи я решил уехать.



У меня есть друзья, которые до недавнего времени находились там. Знаю, что военные действия почти прекратились, но при этом ситуация в футболе не улучшилась.



«Днепр» сильно ослаб, президент перестал инвестировать деньги, многие иностранцы покинули команду», – сказал бразилец.

Напомним, что Жулиано стал игроком «Зенита» этим летом.