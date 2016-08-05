УЕФА может наказать «Астану» за поведение футболистов в матче с «Селтиком»

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Астаны» за грубую игру футболистов команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:2). Напомним, что в этом матче футболисты казахстанского клуба получили девять желтых карточек.

Большая часть карточек была получена за неспортивное поведение и разговоры с арбитром. Особенное недовольство у футболистов гостевой команды вызвал пенальти в их ворота на последних минутах.

Пока о возможном наказании «Астаны» ничего не сообщается.