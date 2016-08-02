Переговоры по Чорлуке заморожены до 10 августа

«Спартак» продолжает рассчитывать на подписание контракта с защитником «Локомотива» Ведраном Чорлукой, который готовится к матчу с «Томью». Красно-белые дважды выходили на «Локомотив» с таким предложением. Что касается личного контракта футболиста, то ему было предложено соглашение с годовой зарплатой в 3 миллиона евро, а сумма трансфера может составить 6-7 миллионов евро.

На данный момент никаких переговоров не ведется. Сделано это из-за смены руководства «Локомотива». 10 августа может проясниться данная ситуация – в этот день на должность президента «Локо» должен вступить Ильи Геркус. После этого есть вероятность разморозки переговоров о продаже Чорлуки в «Спартак».