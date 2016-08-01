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    Родионов: «Всегда возлагали на Джано надежды и знали, что это качественный игрок»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал действия хавбека Джано в поединке первого тура против «Арсенала» (4:0). Напомним, во вчерашней встрече грузинский полузащитник отметился двумя забитыми мячами.

    – Ананидзе забил два мяча в игре с «Арсеналом». Говорят, что этот сезон для него – момент истины. Возлагаете на этого футболиста особые надежды?

    – Мы всегда возлагали на него надежды и понимали, что это квалифицированный игрок, но ему мешали травмы. Надеюсь, сейчас он от них избавился, и если будет так же продолжать – все получится.

    – Как считаете, проблемы с «физикой» у него позади, ведь раньше Ананидзе часто меняли в районе восьмидесятой минуты?

    – Вы сами видите, что Ананидзе не обладает выдающимися антропометрическими данными, но если станет в каждой игре забивать по два мяча, то этого будет достаточно, чтобы менять его на 70-80-й минуте. Все сборы он провел с командой очень хорошо, не выпадал из общей группы. Аленичев принял решение его заменить в матче с «Арсеналом», но это не значит, что Джано не готов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2016 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 1 августа 2016, 22:41

      ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ ДЖАНО , ЖДЕМ ТАКОЙ ЖЕ ИГРЫ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ( КАК В ПЕРВОМ ТУРЕ )

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