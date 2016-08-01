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  • Петраков: «Трудно ждать от «Томи» хорошей игры, когда на 80 процентов обновился состав»

Петраков: «Трудно ждать от «Томи» хорошей игры, когда на 80 процентов обновился состав»

1 августа 2016, 22:20
3

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» в игре первого тура РФПЛ. По словам наставника, команда на данный момент испытывает недоукомплектованность состава из-за запрета на регистрацию новых игроков, что и сказалось на итоговом результате встречи.

«Трудно было ждать от моей команды какой-то другой игры, все-таки, по существу, мало того, что мы на 80 процентов обновили состав, но и проблемы были в том, что не все футболисты еще заявлены или успели вернуться из дома за границей. Были проблемы с составом, многие футболисты играли не на своих позициях, это уже пилотный вариант. Конечно, мы уступили после грубейших ошибок наших центральных и крайних защитников. Но хотя мы второй тайм проиграли 2:0, именно во втором тайме я увидел проблески хорошей игры. В первом тайме я такого не увидел. Этого не было. Понятно, есть причины, которые, к сожалению, мы не решили, и будем в кратчайшее время разрешать их, чтобы уже в следующем матче с «Локомотивом» выглядеть достойно.

Завершена ли селекционная компания для «Томи» и сколько времени необходимо для сыгранности этих игроков? У нас сегодня в опорной зоне играл Максим Тишкин, но это не его позиция. Он может играть любого крайнего защитника, но у нас два игрока не заявлены. Документы, которые находятся в их клубах, еще не прислали. Второй момент – Тен не на своей позиции. Когда мы подберем народ? Не знаю. Но мы постараемся решить эту проблему. Я не могу ребят в чем-то упрекнуть, потому что человек «с листа» играет на этой позиции. Спасибо, что играют вообще. Приобретения? Конечно. Нам нужен нападающий. Центральный защитник... сидит парень из Югославии, ждет. Нам запретили заявку, и даже если они приедут, мы не успеем их заявить. Но мы будем надеяться, что все удастся разрешить», – сказал Петраков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь Краснодар Петраков Валерий
Комментарии (3)
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WhiteEgon
1470082197
Надо тогда было в пердиве сидеть, а не лезть а рфпл и не ныть после первого разгрома!
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Виталич
1470107343
второй ловила у них вообще не ловит..он только отбивает перед собой..я про Солосина..
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kupryaev
1470107483
80 % состава обновили для чего?))странные суждения главного тренера
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