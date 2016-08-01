Родионов: «Новый контракт Промеса? Все узнаете»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов не стал преждевременно отвечать на вопрос о продлении контракта с полузащитником Квинси Промесом. Кроме того, он отметил, что красно-белые действительно постараются приобрести центрального защитника в нынешнее трансферное окно.

«На сегодняшний день Квинси Промес является игроком «Спартака». Будет ли подписывать следующий контракт? Все узнаете.

Что касается слов Аленичева о возможном приобретении центрального защитника – да, желание есть. Но я говорю только о случившихся приобретениях, пока загадывать не буду», – сказал Родионов.