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    Родионов: «Новый контракт Промеса? Все узнаете»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов не стал преждевременно отвечать на вопрос о продлении контракта с полузащитником Квинси Промесом. Кроме того, он отметил, что красно-белые действительно постараются приобрести центрального защитника в нынешнее трансферное окно.

    «На сегодняшний день Квинси Промес является игроком «Спартака». Будет ли подписывать следующий контракт? Все узнаете.

    Что касается слов Аленичева о возможном приобретении центрального защитника – да, желание есть. Но я говорю только о случившихся приобретениях, пока загадывать не буду», – сказал Родионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 19:57
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