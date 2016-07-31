Аленичев: «Джано может играть еще лучше»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал игру нападающего Джано Ананиндзе, который оформил дубль в сегодняшнем матче против «Арсенала» (4:0).

«Джано может играть еще лучше. В том же «Ростове» он тоже играл блестяще в связке с Дзюбой. Перед предсезонной подготовкой я поговорил с ним и оказал доверие. Сказал, что он будет играть, если не будет травм и если будет выкладываться на тренировках. Он очень хорошо работал на сборах. Сейчас Джано выглядит блестяще», – заявил Аленичев.