«Локомотив» не рассматривает возможность продажи Чорлуки

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что московский клуб не планирует продавать защитника Ведрана Чорлуку во время летнего трансферного окна. Кроме того, он отметил, что команда ведет работу по усилению состава.

«Команда в настоящее время не рассматривает продажу Чорлуки.

Любой интерес к конкретному игроку поднимает его трансферную стоимость. Я предпочитаю с точки зрения бизнеса не комментировать трансферные слухи. Но, могу сказать, что мы рассматриваем различные варианты усиления состава. Усиление игры команды зависит не только от футболистов, это комплексная система», – сказал Мещеряков.