Чугайнов: «Как можно оценивать Кержакова, если он не нанес ни одного удара по воротам «Локомотива»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов оценил действия нападающего «Зенита» Александр Кержакова в матче 1-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0) и поделился мнением об отсутствии в составе Артема Дзюбы.

«Я не помню, чтобы в матче с «Локомотивом» он хоть раз ударил по воротам. Как можно оценивать форварда, у которого ноль в графе «удары»?! Он голевые отдавал?! Нет. Так как его оценивать?!

С учетом того, что питерцы прибегали к фланговым подачам, думаю, Дзюба бы свой мяч в ворота «Локомотива» вколотил. Конкуренция? Без нее в спорте невозможно, но у Дзюбы запас в этом противостоянии приличный. Решать будет Мирча Луческу, но даже минувшая встреча доказала, что без Дзюбы атака «Зенита» смотрится беззубо», – сказал Чугайнов.