Халк: «В России я провел потрясающие четыре года. Надеюсь сюда вернуться»

Бывший нападающий «Зенита» Халк, этим летом перешедший в «Шанхай СИПГ», попрощался с болельщиками петербургской команды. Форвард отметил, что намерен вернуться в Россию на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии.

– Благодарен городу и болельщикам за то, что они так тепло со мной попрощались. Надеюсь, когда-нибудь смогу сюда вернуться в каком-либо качестве. Может быть даже – игрока.

– Как оцените четыре года в России?

– Это были потрясающие четыре года. Конечно, в первый год меня не очень хорошо приняли, но последние три года были очень хороши. Были счастливы не только я, но и моя семья. Здесь я вырос как игрок и как человек. Думаю, это видно по результатам. Санкт-Петербург навсегда останется в моем сердце. Надеюсь возвращаться сюда как можно чаще.

– Планируете ли приехать в Россию на чемпионат мира?

– Пока играю в футбол, я всегда буду стремиться защищать флаг бразильской сборной. Не все зависит от меня, но я обязательно приеду в Россию если не в качестве игрока, то уж точно в качестве болельщика.