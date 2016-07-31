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  • Халк: «В России я провел потрясающие четыре года. Надеюсь сюда вернуться»

Халк: «В России я провел потрясающие четыре года. Надеюсь сюда вернуться»

31 июля 2016, 06:30
9

Бывший нападающий «Зенита» Халк, этим летом перешедший в «Шанхай СИПГ», попрощался с болельщиками петербургской команды. Форвард отметил, что намерен вернуться в Россию на ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии.

– Благодарен городу и болельщикам за то, что они так тепло со мной попрощались. Надеюсь, когда-нибудь смогу сюда вернуться в каком-либо качестве. Может быть даже – игрока.

– Как оцените четыре года в России?

– Это были потрясающие четыре года. Конечно, в первый год меня не очень хорошо приняли, но последние три года были очень хороши. Были счастливы не только я, но и моя семья. Здесь я вырос как игрок и как человек. Думаю, это видно по результатам. Санкт-Петербург навсегда останется в моем сердце. Надеюсь возвращаться сюда как можно чаще.

– Планируете ли приехать в Россию на чемпионат мира?

– Пока играю в футбол, я всегда буду стремиться защищать флаг бразильской сборной. Не все зависит от меня, но я обязательно приеду в Россию если не в качестве игрока, то уж точно в качестве болельщика.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (9)
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тётя ASYA
1469942141
синиту погоду не испортит
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acer2003
1469944159
На пенсию ?
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richi
1469947198
Халк - машина, ему еще играть и играть. Может и вернется.
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REDWHITE_
1469947779
Зеньку, только дзюба может спасти))))))))))))))))))))))))
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zadira56
1469950242
Возвращайся в любое время. Желательно к нам в "Спартак" Нальчик)
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