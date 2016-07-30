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    Чугайнов: «Думаю, пять клубов будут бороться за выживание в РФПЛ»

    Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов заявил, что в новом сезоне РФПЛ сразу пять команд имеют реальные шансы вылететь из элитного дивизиона страны.

    «Достаточно большая группа команд будет бороться за выживание. «Арсеналу» непросто. Возможно, «Оренбург», хотя у них более стабильный состав. «Уфа». Все те же клубы, которые оказались близки к вылету в прошлом году. Думаю, к ним присоединятся «Крылья Советов». Ну и «Томь», – заявил Чугайнов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2016 06:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 30 июля 2016, 20:20

      а Анжи с чего вдруг не будет там?))если судя по прошлому году говорить?)) похоже на то ,что просто отбрехнулся невпопад от глупого вопроса

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 30 июля 2016, 10:11

      Прогнозы не основанные ни на чём стабильно дебильны
      И от прогнозистов не отличаются сильно.
      Бышевцы, Байдачные, Чугунки - помолчите до поры,
      До великой, большой, футбольной игры.
      Мяч круглый, поляна не очень,
      Всем удачи, в аутсайдеры никого не прочу...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 июля 2016, 08:37

      Да думаю Крылья зря приплел.А если бы Спартак явно не слил бы последний матч в прошлом году-одна из перечисленных команд уже бы играла в ФНЛ.

      2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 30 июля 2016, 08:13

      С чего вдруг Крылья. у нас все ровно. если будут трансферы на усиление атаки будем в середине таблицы .

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