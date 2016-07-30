Чугайнов: «Думаю, пять клубов будут бороться за выживание в РФПЛ»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов заявил, что в новом сезоне РФПЛ сразу пять команд имеют реальные шансы вылететь из элитного дивизиона страны.

«Достаточно большая группа команд будет бороться за выживание. «Арсеналу» непросто. Возможно, «Оренбург», хотя у них более стабильный состав. «Уфа». Все те же клубы, которые оказались близки к вылету в прошлом году. Думаю, к ним присоединятся «Крылья Советов». Ну и «Томь», – заявил Чугайнов.