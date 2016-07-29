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    «Рубин»: «Локомотив» предлагал Жемалетдинову значительное повышение зарплаты, но он выбрал нас»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал переход нападающего Рифат Жемалетдинов из «Локомотива» в казанский клуб.

    «Когда мы говорили, что нам нужно укрепиться россиянами, ни для кого не секрет, что этот рынок очень слабый. Чемпионат Европы это снова показал. Если и есть хорошие российские игроки, то они в «Зените» или ЦСКА, «Краснодаре». В нашей академии мы знаем уровень наших игроков, потому и взяли троих на сбор. И из всех молодых игроков, которые соответствуют уровню Премьер-лиги, кто себя зарекомендовал в прошлом сезоне?

    Жемалетдинов. Так случилось, что в «Локо» произошла некоторая пересменка и у него в контракте был пункт, по которому он мог сам себя выкупить. Мы об этом узнали и убедили игрока своим проектом. Он на удивление быстро на это согласился. Что касается зарплаты, то значительное повышение ему предлагал и «Локомотив», но он уехал из Москвы в Казань. Это очень серьезный парень», – сказал Фахриев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    29.07.2016 16:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      Troj 29 июля 2016, 20:50

      перекупили подъёмными и зарплатой в 4 раза. инсайд.Это очень серьезный парень», – сказал Фахриев.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 июля 2016, 19:19

      Рубин укрепляется татарами)))

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