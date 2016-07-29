«Зенит» отказался продавать Ломбертса в «Андерлехт»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может сменить команду в летнее межсезонье. 31-летнего игрока хочет заполучить в свои ряды «Андерлехт», который уже сделал петербургскому клубу предложение о трансфере футболиста в размере 2 миллионов евро.

Отмечается, что руководство сине-бело-голубых ответило отказом на предложение бельгийцев и сообщило, что намерено получить за Ломбертса куда большую сумму.

Как утверждает Het Laatste Nieuws, «Андерлехт» может улучшить свое предложение, если пройдет в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Ростов», за что получит от УЕФА 3 миллиона.