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    «Рубин»: «Сонг достался нашему клубу бесплатно»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что полузащитник «Барселоны» Александр Сонг перешел в казанский клуб на правах свободного агента.

    «У Сонга свободный трансфер, он переходит в «Рубин» как свободный агент. Это статусный новичок, который поиграл в «Барселоне» и в «Арсенале» под руководством Арсена Венгера – это уровень.

    В «Барсе» высокая конкуренция и не у многих звезд получается там заиграть. Из общения с Алексом я понял, что он очень европеизированный парень, делает все осознанно и не поддается влиянию агентов», – заявил Фахриев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    29.07.2016 13:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +447

      alexidj 29 июля 2016, 15:26

      Единственная классная сделка у Рубина..умная

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 июля 2016, 15:08

      Едрический космос..... Такого игрока подписать бесплатно.... Браво Рубин.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 июля 2016, 14:29

      Есть столько хороших игроков, которые бесплатно достаться могут или стоят сейчас немного. Тот же Янузай сейчас стоит семеру, а играл нехерова, когда был в форме. А наши этих игроков как будто не замечают, видно думают,что чем больше игрок стоит,тем качественнее будет играть и всю команду потащит.

      0
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      Рейтинг: +45

      Sheevok > Marqello 29 июля 2016, 15:34

      халк и продажа и покупка

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 июля 2016, 13:23

      Неплохое усиление, Рубин рвется к медалям. Удачи!

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