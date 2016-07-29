Бурлак: «Раньше все играли во дворах, а теперь дети в телефонах и компьютерах»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак выразил мнение, что в российской Премьер-лиге необходимо ввести потолок зарплат для игроков до 23 лет.

— Как считаешь, если честно, в плане стартового состава лимит на легионеров помогает тебе?

— Судя по тому, как прошла трансферная компания, думаю, естественно, потому что взять хорошего российского футболиста не так легко. Все в топ-клубах на хорошем счету, все играют. Сейчас у нашей команды очень много иностранных игроков хорошего качества, их нужно ставить на поле. А россиян меньше, и мы между собой конкурируем по большому счету. Хотя на моей позиции, например, ни одного российского игрока нет, все легионеры. Как будет — так будет. Это не нам решать в любом случае. Это решит государство или руководители клубов. Нам нужно только играть и смотреть — что будет.

— А вообще, как оцениваешь лимит на легионеров? Многие его связывают с провалами российской сборной, в том числе на Евро во Франции. Как оцениваешь степень вины лимита?

— Тут палка о двух концах. Я бы, наверное, лимит все-таки оставил, но ввел бы потолок зарплат для игроков до 23 лет. Сравниваешь, сколько получают ребята, сыграв небольшое количество игр, с тем, сколько получал я в их возрасте, и понимаешь – деньги совсем неадекватные. Нужно, чтобы ребятам в 18-20 лет голову не срывало от таких денег. В то время, когда мы начинали играть, абсолютно другие были зарплаты, и более-менее нормальные деньги я начал получать в 22-23 года. То есть я бы ввел потолок зарплат до 23 лет, а лимит в каком-то виде все-таки бы сохранил. Если вовсе отказаться от ограничений, то поедут легионеры не очень высокого уровня. Проблема лишь в больших деньгах для очень молодых, которые не могут справиться с этим давлением. Когда они взрослеют, то сложно уже это в себе перебороть. Это лично мое мнение, я бы сделал так.

— К вопросу о проблемах. Как оцениваешь развитие детского футбол?

— Все прекрасно знают, что в России осталось слишком мало сильных школ. Наверное, только Москва, Краснодар, Питер и Казань. А ведь раньше была великолепная школа в Тольятти. Много игроков играло в Премьер-лиге из одной школы. Ее закрыли. И во многих других городах ситуация такая же. Всех игроков из провинции разбирают по топ-клубам, которые я перечислил. Городов с хорошими условиями для детей очень мало. Еще проблема в том, что, когда мы начинали играть в футбол, я каждый день был на площадке, играл зимой и летом. Сейчас все в телефонах и компьютерах. Это тоже проблема, потому что раньше все начиналось с дворового футбола, а сейчас смотришь: на улице ни одного ребенка, – цитирует слова Бурлака «Реальное время».