Швайнштайгер завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

«Дорогие поклонники сборной Германии! Я обратился к наставнику национальной команды больше не вызывать меня в сборную. Я решил завершить карьеру в Бундестим. Выражаю слова благодарности всей команде, тренерам и сотрудникам сборной, нашим болельщикам и DFB», – написал Швайнштайгер в Twitter.

Швайнштайгер в составе сборной Германии стал чемпионом мира в 2014 году и в общей сложности провел за национальную команду 120 матчей, в которых забил 24 гола.