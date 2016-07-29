Чорлука в ближайшие два дня может перейти в один из клубов Европы

Агент защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки заявил, что ведет переговоры с европейскими клубами. По словам Бошко Жупановича, в ближайшие дни по данному вопросу должна наступить ясность.

«В настоящий момент ведутся переговоры с европейскими клубами по поводу возможного трансфера игрока. Но никаких договоренностей пока нет. Думаю, в ближайшие пару дней мы определимся с будущим Чорлуки», – заявил Жупанович.

В прошедшем сезоне защитник провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил три гола.