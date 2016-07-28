Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смольников: «Зенит» движется в правильном направлении»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями от нового сезона российской Премьер-лиги, а также рассказал о работе под руководством главного тренера Мирчи Луческу.

    — Какие впечатления от работы с Луческу?

    — Все хорошо, работаем, привыкаем. Новые идеи, новая игра. Все нравится. Думаю, идем в правильном направлении.

    — Для вас как игрока, склонного к атакующим действиям, новая схема как воспринимается?

    — Очень интересно. Стараюсь быстрее привыкнуть к ней. Лично мне нравится поход, при котором все время играем в пас, стараемся выходить через передачу, контролируем игру, мяч.

    — Насколько показательным получился матч Суперкубка с ЦСКА? Показалось, что армейцы не в самой лучшей физической форме подошли к этой игре.

    — За них я отвечать не могу. Что касается нашей команды, тяжело судить по одной игре. Видно, к чему мы стремимся. А уже после пройденной дистанции будет более понятно, правильно ли мы все делаем.

    — Вы уже провели на сборах несколько игр и сейчас. Как оцените свою форму в начале сезона?

    — Товарищеские игры — это совсем другое. По первой игре — хорошо, что выиграли. Первые матчи чемпионата покажут, в какой мы находится форме. Нам нужно первые туров пять, чтобы это оценить.

    — Как команда приняла новичков?

    — Отлично, как и всегда — тоннель.

    — Что про них можете сказать по первым тренировкам?

    — Тяжело судить. У нас были нагрузочные тренировки, беговые. Пусть ребята привыкнут сначала, потом покажут все, что могут.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2016 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11