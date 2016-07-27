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ФНЛ. «Динамо» одержало победу над «Балтикой»

27 июля 2016, 21:20
6

В рамках четвертого тура первенства ФНЛ «Динамо» перед своими болельщиками смогло добиться положительного результата в поединке с «Балтикой». Три очка бело-голубым принес дубль Кирилла Панченко. Отметим, что свой второй и победный гол нападающий забил за восемь минут до окончания основного времени матча. В составе калининградцев забитым мячом отметился Валерий Почивалин.

Первенство России. ФНЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Панченко, 38; 1:1 – Почивалин, 45+2; 2:1 – Панченко, 82.

Нереализованный пенальти: Бечирай, 41.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Динамо Балтика
Комментарии (6)
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18JG
1469644145
Панченко либо в "Барселону" собрался.
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cska-62
1469645549
Очень рад и за Панченко, и за Калитвинцева, и за "Динамо"! В способностях Кирилла никогда не сомневался и писал, что просто глупо менять его на Ионова... Ну а у "Динамо", похоже, появился тренер... Удачи вам, ребята! И возвращения в РФПЛ!
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Su27Flanker
1469646466
У динамо появляеться новый лидер и у фанатов новый любимчик. Всех динамовцев с победой и надеюсь с наибыстрейшим возвращением
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FanatSerj
1469647062
ой да Панченко, ай да бомбардир! С такими темпами, ЦСКА Ионова обратно вернет )))
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Mr_Murder
1469650348
ой Вы все сопли пускаете,а "Балтика" -слабенькая сейчас )
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