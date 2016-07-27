ФНЛ. «Динамо» одержало победу над «Балтикой»

В рамках четвертого тура первенства ФНЛ «Динамо» перед своими болельщиками смогло добиться положительного результата в поединке с «Балтикой». Три очка бело-голубым принес дубль Кирилла Панченко. Отметим, что свой второй и победный гол нападающий забил за восемь минут до окончания основного времени матча. В составе калининградцев забитым мячом отметился Валерий Почивалин.

Первенство России. ФНЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Балтика (Калининград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Панченко, 38; 1:1 – Почивалин, 45+2; 2:1 – Панченко, 82.

Нереализованный пенальти: Бечирай, 41.