Фонсека: «Шахтер» доминировал практически всю игру»

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека поделился эмоциями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:0).



«Команда показала сегодня красивый атакующий футбол. Мы доминировали практически всю игру, исключением являются первые 10 минут матча, когда «Янг Бойз» подавали несколько угловых. Мы показали хороший атакующий футбол, в обороне команда также держалась. Не хватило только забить еще.



Бернард показывает отличную игру. Он один из тех игроков, которые понимают наши идеи и действует так, как мы требуем с самого начала. Чаще всего после таких матчей отмечают больше игроков нападения, но не стоит забывать, что и линия обороны выглядела очень хорошо. Наши два центральных защитника не пропускали никаких атак соперника», – сказал Фонсека в интервью телеканалу «Футбол 1».