Карпин: «Андерлехт» не сильнее «Ростова»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился своими ожиданиями перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Андерлехтом».

«Ничья или победа в один мяч – приемлемый результат для «Андерлехта». Я не думаю, что бельгийцы сильнее «Ростова».

Команда Бердыева будет выглядеть уверенно. Состав он не изменит. Не будет менять схему, которая приносила результат.

Бердыев выжимает из того материала, который у него есть, максимум. Странно ожидать от «Ростова» выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Но в группу они выйти могут», – заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».