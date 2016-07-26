«Байер» не намерен платить 19 миллионов за Драговича

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер опроверг информацию, что леверкузенцы достигли договоренности с киевским «Динамо» по трансферу защитника Александара Драговича за 19 миллионов евро. По слова функционера, переговоры еще продолжаются и об указанной сумме речи не идет.

«Это же просто бред! Переговоры продолжаются, но сумма в 19 миллионов не обсуждается. Тем более нам некуда торопиться, ведь наш основной центральный защитник Омер Топрак никуда не уходит», – сказал Феллер.

В прошедшем розыгрыше УПЛ Драгович принял участие в 17 встречах, заработав две желтые и одну красную карточку.