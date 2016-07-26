Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» не успел подготовить игровую форму для дебюта в Лиге чемпионов

«Ростов» не успел подготовить игровую форму для дебюта в Лиге чемпионов

26 июля 2016, 12:01
35

Во вторник, 26 июля, состоится дебют «Ростова» в Лиге чемпионов матчем третьего квалификационного раунда против «Андерлехта». На эту встречу российская команда должна была выйти в игровой форме синего цвета, о чем сообщила пресс-служба клуба.

Как стало известно «Бомбардиру», из-за технических проблем клубу придется выступать в своем первом матче Лиги чемпионов в тренировочной форме, так как игровой комплект экипировки не поступил в команду на данный момент. Это должно было произойти еще за 5 дней до матча. Тренировочный комплект отличается от игрового отсутствием спонсорских наклеек, а также на нем отсутствуют полоски Adidas.

Стоит отметить, что при заключении технического контракта с этим производителем экипировки представители «Ростова» консультировались с коллегами из ЦСКА, которые предупредили о возможные проблемах, но никто не ожидал такой волокиты.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Ростов
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
proekt
1469523852
Ростов - клуб который не может содержать, свои амбиции!
Ответить
С-Пб on-line
1469524663
Интересно, мозгов хватит у сельчан на поле без серебренных медалей ЧЕ России выйти или всё-таки напялят
Ответить
vhook
1469525756
а че нормуль - в тренировочной форме с бракованными медалями на шее, а к стадиону команду на телеге привезет трактор...
Ответить
Реактор
1469525790
ростов опозорится
Ответить
ArReal
1469528355
Ахахахаха)))что и требовалось доказать))ну конечно))как тут подготовишь?всего же пол-года на подготовку было))Всё равно на школьном стадионе будут бегать 9 на 9)))можно и в тренировочной))
Ответить
vgarakh
1469528949
Товарищи питерские бомжи! Одно и то же пишете, уже надоело читать. Ума не хватает разнообразить свои комментарии? Ну постарайтесь пожалуйста поинтереснее придумывайте негатив, а то одни повторы, причем повторяете друг друга. Одна девочка молодец. к ней претензий нет, а может это малчик?
Ответить
hjvfybcn
1469531588
а я верю в Ростов, буду болеть за него, и у букмейкеров он лидер
Ответить
Keeper161
1469535926
БОЖЕ МОЙ ,КАКИЕ ВЫ ГЛУПЫЕ ВСЕ...ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ ПОЯСНЯЮ-ФОРМА ДЛЯ ИГРЫ ГОТОВА ,ИГРАЮТ В СИНЕЙ ФОРМЕ ,С ЖЁЛТЫМИ ПОЛОСКАМИ.И ЭТО НЕ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ФОРМА
Ответить
vgarakh
1469538199
Да Ростов в трусах и босиком обыграет Андерлехт.
Ответить
P_D
1469540937
да уж.что с бомжей взять .только вонять и могут . вы бы хоть на мыло себе денег оставили .а то все в вечнострой вбухали
Ответить
Главные новости
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
2
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
6
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
2
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+