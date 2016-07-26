«Ростов» не успел подготовить игровую форму для дебюта в Лиге чемпионов

Во вторник, 26 июля, состоится дебют «Ростова» в Лиге чемпионов матчем третьего квалификационного раунда против «Андерлехта». На эту встречу российская команда должна была выйти в игровой форме синего цвета, о чем сообщила пресс-служба клуба.

Как стало известно «Бомбардиру», из-за технических проблем клубу придется выступать в своем первом матче Лиги чемпионов в тренировочной форме, так как игровой комплект экипировки не поступил в команду на данный момент. Это должно было произойти еще за 5 дней до матча. Тренировочный комплект отличается от игрового отсутствием спонсорских наклеек, а также на нем отсутствуют полоски Adidas.

Стоит отметить, что при заключении технического контракта с этим производителем экипировки представители «Ростова» консультировались с коллегами из ЦСКА, которые предупредили о возможные проблемах, но никто не ожидал такой волокиты.