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    «Рубин» объявил о подписании контракта с Махатадзе

    Казанский «Рубин» официально представил 18-летнего российского полузащитника Георгия Махатадзе в качестве своего игрока. Молодой футболист уже определился с номером, под которым он будет играть в новой команде – 70.

    Георгий родился в Ростове-на-Дону. В мае 2014 дебютировал в первенстве молодежных команд в составе московского «Локомотива». В минувшем сезоне вместе с «Локомотивом» выиграл молодежное первенство России. В Премьер-лиге дебютировал 21 мая 2016, выйдя на замену в матче «Локомотив»«Мордовия» (3:0). В 2015 году в составе юношеской сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата Европы U17. Участник чемпионата мира U17 2015 года в Чили.

    Источник: ФК «Рубин»

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    25.07.2016 16:33
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