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    Митрофанов: «В ближайшее время «Зенит» объявит еще о нескольких трансферах»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что в ближайшее время стан сине-бело-голубых пополнят несколько футболистов.

    «Пока ушел только Халк. И ушел крайне вовремя. Пришел пока только Мак. В ближайшее время будет объявлено еще о нескольких трансферах, у нас есть время и огромный объем, наработанный по проведенным переговорам. В зависимости от результатов игры и деланий тренера мы и будем принимать решения.

    Легионеры это или россияне? В «Зените» собран весь костяк сборной России. Могли бы пригласить еще кого-то, но я думаю, вопрос будет решаться комплексно, кто может усилить команду», – сказал Митрофанов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.07.2016 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 23 июля 2016, 18:13

      Берите чернокожих, команда не заиграет - так хоть у фанов побомбит, всяко весело.

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