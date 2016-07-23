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    Непомнящий: «Не думаю, что «Зенит» с листа выйдет на уровень ЦСКА»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал свою оценку о степени силы ЦСКА и «Зенита» в преддверии матча за Суперкубок России-2016.

    «Я не очень корректно чувствую себя в качестве провидца, но мне кажется, что в этом матче определенное преимущество должно быть у армейцев. Все-таки у них более стабильный состав.

    В «Зените» мы видим новые лица, а если и не новые, то тех игроков, которые какое-то время пропустили. И я не уверен, что так сразу, с листа, можно выйти на уровень ЦСКА. Поэтому некоторое преимущество будет у армейцев», – заявил Непомнящий.

    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2016 07:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 июля 2016, 16:12

      Насчет уровней будет видно по матчам в еврокубках!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 23 июля 2016, 12:50

      Эти лица сейчас играют на 3 головы лучше чем ЦСКА, ибо хоть уровень игроков и стал ниже, но это теперь КОМАНДА! А этого уже достаточно чтобы ЦСКА не оставить шансов.

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 июля 2016, 10:49

      Дело не в лицах, новых или старых, а в том, как эти лица играют в футбол..!

      1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 23 июля 2016, 10:20

      Сегодня все увидим какой уровень у ЦСКА )!!!

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 23 июля 2016, 08:55

      Уровень ЦСКА в Еврокубках в прошлом сезоне было видно.

      1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > AnTiNeHrEsT 23 июля 2016, 09:03

      Как и уровень Зенита.

      2
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > shikari__ 23 июля 2016, 22:29

      Ну как уровень команды после игры?

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 июля 2016, 08:03

      У цска тоже проблем хватает. Новый нап.,стремительно стареющий центр обороны.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zagrizlik 23 июля 2016, 08:28

      Отсутствие Мусы и Дзагоева тоже сказывается.

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