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    Еременко: «Траоре – новый козырь ЦСКА при подачах. В скорости, возможно, теряем»

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко дал свою оценку нынешнему состоянию линии нападения команды.

    «Влился ли Траоре в коллектив? Да, позитивный чувак. Ивуариец – новый козырь при подачах? Еще бы, с таким-то ростом! Это нужно обязательно использовать. Большое преимущество! Уход Мусы? Ну, наверное, каких-то плюсов в атаке мы лишились. В скорости, возможно, теряем. Но с Траоре появляются другие!

    Помогаем ли адаптироваться Страндбергу? Да ему это не нужно. Он уже долго в ЦСКА. И в Швеции провел хороший период, регулярно играл, забил с десяток голов. Кстати, уже по тренировкам видно, что он прибавил! Агрессивнее стал. Способен ли он конкурировать с Траоре? Вполне. А есть еще молодой Чалов. Ничего такой. Перспективный», – заявил Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 июля 2016, 11:03

      Еременко: «Траоре – ЕДИНСТВЕННЫЙ козырь ЦСКА )

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