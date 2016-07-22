Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ростов» ведет переговоры по трансферу Мевля

    «Ростов» ведет переговоры по переходу защитника бухарестского «Динамо» Михи Мевля. Донской клуб предлагает румынам 350 тысяч евро. В то же время динамовцы хотят за своего игрока 500 тысяч.

    «Ростов» обозначенная сумма не устраивает, но клубы еще продолжают переговоры. Самому игроку предложен контракт с зарплатой 300 тысяч евро в год, сообщает Gazeta Sporturiol.

    Отметим, 26-летний словенец ранее выступал в составе «Горицы», после чего играл за швейцарскую «Лозанну» и израильский «Бней-Сахнин». В последнем сезоне провел 35 матчей в составе «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2016 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2016, 18:48

      Ростов надо укреплять, игроки топовые нужны....неужели денег выделено недостаточно?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 22 июля 2016, 18:54

      Так вообще не дали,только на футболки)))Придётся опять биться за ЛЧ на пустой желудок)))Зато не потолстеем,вон как Бухарик похудел,аж помолодел))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 22 июля 2016, 18:07

      Главное,что Азмуна суд разрешил заявить.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > Yurok161 22 июля 2016, 18:20

      Не просто разрешил, а обязал, и немедленно! )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ris 22 июля 2016, 18:29

      У меня почему то текст не показывает,только заголовок в новостях.И так всё время,пока кто нибудь не написал комен.У вас не так?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 22 июля 2016, 18:29

      У меня почему то текст не показывает,только заголовок в новостях.И так всё время,пока кто нибудь не написал комен.У вас не так?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > андрей андреев 22 июля 2016, 18:33

      У меня все нормально

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Yurok161 22 июля 2016, 18:38

      Китаец комен поставил и у меня текст появился)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11