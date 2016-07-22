Ловчев: «Похоже, Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев, ныне работающий футбольным экспертом, поделился мнением об игре «Зенита» в преддверии нового сезона.

«Тренер поменялся, есть изменения в структуре игры, но при этом российские игроки остаются, есть молодежь, с которой Луческу может работать. И потом, в отличие от ЦСКА, «Зенит» не ограничен в деньгах. Кого-то из иностранцев перед сезоном они обязательно купят.

Обращаю внимание на Кержакова – вижу, что он очень старателен. У него есть скорость, нацеленность на ворота. И у меня впечатление, что Дзюба потерял место в стартовом составе. Прошлый сезон у «Зенита» получился неудачным. Поэтому клуб сделает все, чтобы стать чемпионом или по крайней мере выйти в Лигу чемпионов», – сказал Ловчев.