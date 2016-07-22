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  • Ловчев: «Похоже, Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита»

Ловчев: «Похоже, Дзюба потерял место в стартовом составе «Зенита»

22 июля 2016, 11:59
15

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев, ныне работающий футбольным экспертом, поделился мнением об игре «Зенита» в преддверии нового сезона.

«Тренер поменялся, есть изменения в структуре игры, но при этом российские игроки остаются, есть молодежь, с которой Луческу может работать. И потом, в отличие от ЦСКА, «Зенит» не ограничен в деньгах. Кого-то из иностранцев перед сезоном они обязательно купят.

Обращаю внимание на Кержакова – вижу, что он очень старателен. У него есть скорость, нацеленность на ворота. И у меня впечатление, что Дзюба потерял место в стартовом составе. Прошлый сезон у «Зенита» получился неудачным. Поэтому клуб сделает все, чтобы стать чемпионом или по крайней мере выйти в Лигу чемпионов», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кержаков Александр Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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Байкал-Сибирь
1469180360
Да это бревно надо на север отправить пусть потом и кровью доказывает, что чего-то стоит
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mgordeev
1469180406
Это потому что тренер плохой. К несчастью, практически все тренеры плохие Дзюбе попадаются. Кроме Боаша и Слуцкого. Правда вот оба задачу не выполнили, но остальные тренеры точно плохие. Жаль Артемку.
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Vasilii1958
1469180516
Это бревно языком перестал молоть иуда иди опять в томь на евро поехал за бутцой золотой
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Zeff
1469181569
Опять не быть Спартаку чемпионом. Вот что должно волновать Ловчева.
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sidul1
1469182095
дзюбу в торпедо москва
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Каратель помойников
1469182745
в китай дзюбинью,к халку,носильщиком бутс
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арейская
1469184536
И это будет правильней, шансов у Кержа больше, хотя кто его знает, тренеру виднее
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Андрей Ермошин
1469185234
Без Халка - Дзюбинью 0, так как некому подносить снаряды для удара по пустым воротам. Похоже эта "звезда" с сотоварищами по сборной (Коко, Мамай и прочие), идет к закату - закономерный результат.
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Диктор
1469189310
Земля то круглая-вот и воздастся ему по его заслугам.
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Sheevok
1469193477
хаахаха, то что он на товарниках не играл это не значит дальнейшее. Выйдет в старте в первом туре
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