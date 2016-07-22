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    Тесак: «В «Зените» Мак заменит Халка»

    Защитник тульского «Арсенала» и сборной Словакии Лукаш Тесак поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» своего соотечественника Роберта Мака.

    – Похоже, в «Зенит» перейдет ваш партнер по сборной Словакии Роберт Мак. Что скажете о нем?

    – Про Роберта могу сказать только хорошее: он отличный парень и прекрасный футболист. Обе ноги у него очень сильные, а еще отличная скорость и крутой дриблинг. Думаю, он принесет много пользы «Зениту». Играть против него всегда нелегко. Есть у него и международный опыт, который он получил в играх за сборную и за греческий ПАОК.

    – Мак в тактических построениях «Зенита» заменит Халка или Акселя Витселя, который вот-вот покинет петербургский клуб?

    – По позиции, скорее всего, Халка, ведь он играет на фланге. Посмотрим, как Роберт впишется в новый чемпионат. Сначала ему наверняка понадобится время, чтобы адаптироваться в «Зените», но, думаю, у него все получится. Мак докажет, что достоин играть в такой команде.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2016 10:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      20012345 22 июля 2016, 18:32

      ага, обоих заменит :) заодно имбицила зенит=оле+ола позорящего клуб и весь инет

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июля 2016, 11:02

      Нет,не заменит он Халка.

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