Сонг: «Уверен, что скоро «Рубин» вернется в лидеры российского футбола»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Сонг поделился мнением о своем переходе в «Рубин». Напомним, сегодня казанский клуб объявил о договоренности о трансфере камерунского футболиста.

«Это новый виток в моей карьере. Я знаю эту команду еще по выступлениям в Лиге чемпионов. Помню, как «Рубин» обыгрывал «Барселону», следил за ним в матчах. Следил за казанцами в еврокубках. Также знаю, что эта команда выигрывала чемпионат России. Перед переходом я советовался со своими знакомыми, чтобы понять, стоит ли переходить в российскую Премьер-лигу. Мне очень советовали ехать – говорили, что это хороший турнир.

Приехав сюда, я буду играть на пределе возможностей. Постараюсь познакомиться с лигой поближе и принести пользу «Рубину». Руководство клуба ставит перед собой высокие цели. Я уверен, что скоро мы вернемся в лидирующую группу российского футбола», – сказал Сонг.