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    Сонг: «Уверен, что скоро «Рубин» вернется в лидеры российского футбола»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Сонг поделился мнением о своем переходе в «Рубин». Напомним, сегодня казанский клуб объявил о договоренности о трансфере камерунского футболиста.

    «Это новый виток в моей карьере. Я знаю эту команду еще по выступлениям в Лиге чемпионов. Помню, как «Рубин» обыгрывал «Барселону», следил за ним в матчах. Следил за казанцами в еврокубках. Также знаю, что эта команда выигрывала чемпионат России. Перед переходом я советовался со своими знакомыми, чтобы понять, стоит ли переходить в российскую Премьер-лигу. Мне очень советовали ехать – говорили, что это хороший турнир.

    Приехав сюда, я буду играть на пределе возможностей. Постараюсь познакомиться с лигой поближе и принести пользу «Рубину». Руководство клуба ставит перед собой высокие цели. Я уверен, что скоро мы вернемся в лидирующую группу российского футбола», – сказал Сонг.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2016 14:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 21 июля 2016, 17:35

      Ну если еще пару игроков Барсы подпишут,то точно ворвутся в элиту)Желательно Месси и Неймара)

      0
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 21 июля 2016, 16:17

      Как интересно Татары будут в лимит вписываться..???

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 21 июля 2016, 15:35

      Рубин обыгрывал не только Барсу, кстати на их поле, но и Атлетико вдесятером, тоже на их поле. Пер Рубин, а в прошлом сезоне плакать от их игры хотелось. Надеюсь обновленный Рубин, как минимум не будет уступать Рубину образца 2008-2009 годов.

      4
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > Димон Алма-Ата 21 июля 2016, 17:00

      Это все было 2008-09 ,единственный виновник всех побед был Бердыев ;

      0
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 21 июля 2016, 15:22

      ага, конечно, да видно же что человек с детства за рубин болеет
      так же как и все за лестер в прошлом сезоне )))))))

      2
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      Рейтинг: +70

      макс438 21 июля 2016, 14:58

      Кто работает, тот выигрывает-в этом году болею за рубин

      2
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