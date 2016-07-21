Вила: «Паршивлюк – один из умнейших игроков, которых я тренировал»

Бывший помощник Валерия Карпина Хуан Хосе Вила, работавший с ним в «Спартаке», «Мальорке» и «Армавире», поделился мнением о игроках, которых ему довелось тренировать в российских клубах.

«Сергей Паршивлюк – один из умнейших игроков, которых я тренировал. Читает игру, знает, когда нужно поддержать атаку, умеет быстро принимать правильные решения, хорошо видит поле.

В «Армавире» я бы отметил Артема Щадина. Кажется, он сейчас перешел в «Кубань», да? Он очень креативен и техничен, у него большой потенциал. Правда, как раз в плане тактической выучки, игровой дисциплины еще есть куда расти», – сказал Вила.