Джулиано близок к переходу в «Зенит»

Переход полузащитника «Гремио» Джулиано в «Зенит» близок к своему завершению. Сообщается, что бразильский клуб принял предложение сине-бело-голубых в размере семи миллионов евро.

26-летний игрок хорошо знаком новому главному тренеру петербуржцев Мирче Луческу по выступлениям за «Днепр» в чемпионате Украины. Отметим, ранее сообщалось, что «Спартак» также готов предложить за бразильца аналогичную сумму компенсации.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии на счету Жулиано четыре забитых мяча и одна голевая передача.