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    Товарищеские матчи. «Рубин» разгромил «Вест Хэм» и другие результаты

    Сегодня состоялись несколько товарищеских поединков с участием российских клубов. «Рубин» нанес разгромное поражение «Вест Хэму», «Терек» минимально уступил «Каляри», а «Уфа» свела вничью свою встречу со сборной Узбекистана.

    Рубин (Россия) – Вест Хэм (Англия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Девич, 25; 2:0 – Лестьенн, 44; 3:0 – Карадениз, 67.

    Кальяри (Италия) – Терек (Россия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сау, 5.

    Уфа (Россия) – Узбекистан – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Марсиньо, 2; 1:1 – Шомуродов, 19; 1:2 – Искандеров, 21; 2:2 – Марсиньо, 59 (пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2016 21:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 21 июля 2016, 13:44

      Может новый тренер сможет Домингеса в Рубин вернуть? Или это уже не Реально сделать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июля 2016, 07:13

      Порадовали Рубиновые!
      Именно игрой порадовали!
      А Гек,наверное скоро третью молодость переживет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 июля 2016, 05:44

      ЧР может поинтереснее будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 21 июля 2016, 00:26

      молодцы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -46

      kurskih 21 июля 2016, 00:10

      Поздравляю Рубин, отличный результат!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 июля 2016, 00:10

      Неплохо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 июля 2016, 22:50

      молодцы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      ceret 20 июля 2016, 21:53

      Рубин чемпион!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 20 июля 2016, 21:48

      Рубинштейн

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 21:36

      Марко держит марку...

      0
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