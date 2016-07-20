Товарищеские матчи. «Рубин» разгромил «Вест Хэм» и другие результаты

Сегодня состоялись несколько товарищеских поединков с участием российских клубов. «Рубин» нанес разгромное поражение «Вест Хэму», «Терек» минимально уступил «Каляри», а «Уфа» свела вничью свою встречу со сборной Узбекистана.

Рубин (Россия) – Вест Хэм (Англия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Девич, 25; 2:0 – Лестьенн, 44; 3:0 – Карадениз, 67.

Кальяри (Италия) – Терек (Россия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сау, 5.

Уфа (Россия) – Узбекистан – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Марсиньо, 2; 1:1 – Шомуродов, 19; 1:2 – Искандеров, 21; 2:2 – Марсиньо, 59 (пенальти).