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Рубин - Вест Хэм

20.07.2016, Среда, 19:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш Футбол Товарищеские матчи Рубин - Вест Хэм
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    Рейтинг: +33

    Dimanz 21 июля 2016, 09:17

    ВХ проверяет резерв

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    Рейтинг: +321

    Димон Алма-Ата 20 июля 2016, 20:37

    Красавцы!

    1
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    Рейтинг: +127

    талхк 20 июля 2016, 20:03

    вестхэм до сих пор в отпуске

    0
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 20 июля 2016, 14:11

    1-3

    -3
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 20 июля 2016, 07:09

    Ничья

    -1
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