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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Вест Хэм
Рубин - Вест Хэм: обзор матча 20 июля 2016
Рубин
20.07.2016, среда, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Вест Хэм
23'
М. Девич
44'
М. Лестьенн
67'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Вест Хэм
80'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Э. Валенсия
74'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Г. Торе
74'
Замена
М. Браун
️️️️
Х. Нордтвейт
74'
Замена
Л. Пэйдж
️️️️
А. Крессуэлл
74'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ш. Куяте
Желтая карточка
К. Самбрано
69'
ГОЛ! 3:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
Саму
67'
Замена
К. Самбрано
️️️️
Т. Бурлак
63'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
М. Лестьенн
63'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Девич
53'
Желтая карточка
М. Девич
49'
48'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
46'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Кина
ГОЛ! 2:0!
М. Лестьенн
44'
33'
Замена
Д. Райс
️️️️
Р. Бурк
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Пас отдал
И. Ахметов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Максим Лестьенн
ЛВ
14
Саму
ОП
10
Мийо Цакташ
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
1
Рафаэль Шпигель
ВР
3
Льюис Пэйдж
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
20
Санчес
19
Устинов
14
Саму
10
Цакташ
21
Оздоев
17
Лестьенн
97
Ахметов
32
Девич
3-2-2-1-2
13
Адриан
32
Бурк
6
Нордтвейт
3
Крессуэлл
8
Фегули
8
Куяте
16
Нобл
8
Кина
30
Торе
18
Антонио
13
Валенсия
90
Бурлак
3
Самбрано
3
Самбрано
90
Бурлак
32
Девич
61
Карадениз
61
Карадениз
32
Девич
17
Лестьенн
31
Ткачук
31
Ткачук
17
Лестьенн
3
Крессуэлл
3
Пэйдж
3
Пэйдж
3
Крессуэлл
32
Бурк
41
Райс
41
Райс
32
Бурк
30
Торе
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
30
Торе
6
Нордтвейт
11
Браун
11
Браун
6
Нордтвейт
8
Кина
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
8
Кина
8
Куяте
11
Флетчер
11
Флетчер
8
Куяте
13
Валенсия
11
Мартинес
11
Мартинес
13
Валенсия
Остались в запасе
Рубин
Вест Хэм
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
12
Даррен Рэндольф
ВР
1
Рафаэль Шпигель
ВР
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
83
Александр Кузнецов
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
1
Рафаэль Шпигель
ВР
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Рубин - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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