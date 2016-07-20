«Реал» отдаст Ковачича в аренду

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может сменить команду по причине недостаточного количества игрового времени. Решение хорвата покинуть «сливочных» будет зависеть от того, договорится ли мадридский клуб с «Валенсией» о приобретении хавбека Андре Гомеша.

Наставник «галактикос» Зинедин Зидан не хочет расставаться с 22-летним игроком на постоянной основе, поэтому Ковачич с высокой долей вероятности отправится в аренду. Из конкретных вариантов называются «Ливерпуль» и «Милан». Также в арендный договор, видимо, будут включены опции выкупа полузащитника по завершении сезона и обратного выкупа «Реалом».

В минувшем сезоне Ковачич записал в свой актив одну голевую передачу и заработал четыре желтые карточки в 25 поединках Примеры.