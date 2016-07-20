«Спартак» предлагает за Джулиано 7 миллионов

«Спартак» рассматривает в качестве усиления полузащитника «Гремио» Джулиано, сообщает torcedores.com. Сумма трансфера оценивается в 7 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Зенита». На таком приобретении настаивал главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, который хорошо знаком с возможностями бывшего игрока «Днепра».

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Джулиано провел за «Гремио» 15 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.