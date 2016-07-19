Ломбертс договорился с «Уотфордом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может продолжить карьеру в английской лиге. Футболист согласовал контракт с «Уотфордом», сообщает Voetbal Krant. Англичане готовы выплатить за 31-летнего бельгийца около 6 миллионов евро.

Известно, что в услугах опытного игрока обороны заинтересованы ПСВ, «Аякс», «Брюгге» и «Шальке». В прошедшем сезоне Ломбертс сыграл 29 матчей во всех турнирах, но в мае получил травму, из-за которой пропустил концовку чемпионата и вынужден был пропустить Евро-2016.