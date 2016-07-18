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    Дядюн: «Российские футболисты не виноваты в том, что получают огромные зарплаты»

    Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн отметил, что зачастую принятием важных решений в российском футболе занимаются люди, далекие от самого популярного вида спорта. По мнению 28-летнего игрока, подобный подход отрицательно сказывается на развитии футбола в стране. Также форвард высказал мнение насчет ситуации с отстранением 11 футболистов от тренировок с основным составом казанской команды.

    «Все это – не относящиеся к самому футболу ситуации, которые, увы, влияют на сам футбол и последующий результат команд. К сожалению, таковы сегодняшние реалии. Это вообще большая системная проблема, что в российском футболе очень много чужих людей, которые допущены до принятия важных решений. Ведь не просто так в России уже несколько лет не появляются футболисты топ-уровня.

    Мы не просим чего-то сверхъестественного, не предусмотренного регламентом или другими документами. Просто хотим тренироваться с командой. Для меня главное – до конца реализовать свой потенциал. Да, кто-то меня критикует, у всех свое мнение, спорить с ними я не хочу. Меня с детства учили доказывать все прежде всего себе. Кто бы что ни говорил, я продолжу прикладывать все усилия, чтобы это сделать.

    Клуб объявил, что мы «проиграли конкуренцию». Нам всем читать это было по меньшей мере странно, потому что просто отсутствуют условия для этой самой конкуренции. Как можно конкурировать, когда одна группа готовится к сезону в одном месте, другая – в совершенно другом, не попадая на глаза новому главному тренеру. Получается, кто-то за тренера решил, что мы «проиграли конкуренцию»? Тогда кто это сделал?

    Если у клуба нет возможности платить зарплату, конечно, все футболисты готовы идти навстречу, договариваться, решать проблемы, чтобы все стороны были удовлетворены. Но мы видим, что в «Рубине» подписываются новые игроки, в том числе дорогостоящие. Значит, дело не в финансах, а в чем-то другом. Выходит, в клубе пытаются создать такую ситуацию, в которой мы сами должны стать инициаторами расторжения собственного договора.

    Поверьте, всем нам есть что рассказать, но хочется, чтобы ситуация разрешилась по-человечески. Чтобы футболисты и сам футбольный клуб наконец-то нашли общий язык, и не было никакой грязи. Но болельщики должны понимать: сейчас из одного клуба выживают одну группу футболистов, следом пойдет следующая группа, куда входят более опытные игроки. Думаю, все понимают, о ком речь.

    После чемпионата Европы снова стало модно ругать футболистов за то, какие у нас неоправданно большие зарплаты. И все критики почему-то забывают, что эти контракты придумали не мы, а, собственно, клубы, исходя из реалий современного футбола. И мы не совершаем чего-то противозаконного за то, чтобы получать деньги, положенные нам за работу. Пытаюсь представить взрослого человека, главу семьи, к которому придут и скажут: «Вот, ты работаешь по специальности, получаешь такие-то хорошие деньги», а этот человек откажется, объяснив, мол, спасибо, но это неправильно», – сказал Дядюн.

    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2016 16:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 19 июля 2016, 09:59

      уже несколько лет неоправдываешь..ну какая команда будет держать..какая???зарплата это система! невостребованность-тоже!!

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 19 июля 2016, 06:26

      Все такие умные ) Реально, идите на работу и скажите, что вам много платят, давайте снижайте зарплату. Контракты предлагают клубы, т.е. если договорятся, то да, если нет, то нет. В чем вина то? И зарплаты клубы платят, а не сборная. В сборную просто по желанию не берут, выбирает тренер. А если не из кого выбирать, то кто виноват? Те, кто отвечают за развития футбола в стране... Я думаю фамилию называть смысла нет, и так всем понятно. Вот и делайте выводы, кто виноват.

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 18 июля 2016, 22:28

      Дядюн прав на все 100.

      1
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      Рейтинг: +17

      OFF33 18 июля 2016, 19:05

      Послушайте!

      Что вам не понравилось в его словах?

      Всё по делу сказал Дядя!

      Я не думаю,что кто-то из вас пойдет к своему работодателю с претензией на свою высокую зарплату и попросит его уменьшить!

      В этом он прав. но в этом не клубы а лимит виноват точнее Мутко с дружками.

      3
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      Рейтинг: +17

      OFF33 18 июля 2016, 19:03

      И все критики почему-то забывают, что эти контракты придумали не мы, а, собственно, клубы, исходя из реалий современного футбола. И мы не совершаем чего-то противозаконного за то, чтобы получать деньги, положенные нам за работу.
      За твою работу даже копейки жалко.В современном футболе футболисты играют и бьются как и раньше за честь своей страны,а не позорят её.

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 18 июля 2016, 18:59

      Послушайте!
      Что вам не понравилось в его словах?
      Всё по делу сказал Дядя!
      Я не думаю,что кто-то из вас пойдет к своему работодателю с претензией на свою высокую зарплату и попросит его уменьшить!

      1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 18 июля 2016, 18:18

      батюшки, это бревно еще и говорящее

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 июля 2016, 18:13

      вам ещё только в жопу осталось бабло пихать,всё равно играть не будете.так что господа миллионеры идитенахуй о ордабасы мячики подавать

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      Рейтинг: +99

      Bekkz > himik2-62 18 июля 2016, 21:56

      Ордабасы, хаха, а ты эту команду откуда знаешь?

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 июля 2016, 17:40

      Смех)Получается как в фильме:"Не виноватая я,он сам пришел")))

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      Рейтинг: +26

      LesnoyOrex 18 июля 2016, 17:24

      Все по делу сказал. "рубин" удивляет сейчас, как с хорошей стороны своими трансферами, так и с не очень, например этой ситуацией. Ну и как они всех легионеров разместят на поле тоже не ясно

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