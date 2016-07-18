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    Вернблум: «Надеюсь, Траоре сможет полноценно заменить Мусу в атаке ЦСКА»

    Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум считает, что в новом сезоне борьба за чемпионство в РФПЛ будет особенно жаркой. Также 30-летний игрок выразил надежду, что новичок армейцев Ласина Траоре станет достойной заменой ушедшему в «Лестер» нападающему Ахмеду Мусе.

    «Пять-шесть команд планируют быть на самом верху. Борьба будет жаркой. «Зенит» всегда наверху, как и мы. Но и про другие команды забывать не следует.

    В Суперкубке будет совсем другая игра по сравнению с финалом Кубка России. Обе команды хотят победить, фаворита у таких матчей не существует. Мы подходим к началу сезона в боевом настроении. В команде отличная атмосфера, мы хорошо поработали в межсезонье.

    Безусловно, Муса играл важную роль. Но сейчас с нами Ласина Траоре, и мне кажется, что он может стать нашим бомбардиром. Надеюсь, Траоре будет забивать еще больше Мусы», – сказал Вернблум.

    Источник: Бобсоккер

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    18.07.2016 14:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 18 июля 2016, 19:56

      надеемся

      0
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      Рейтинг: +31

      user3618 18 июля 2016, 18:22

      Мне тоже кажется Ласина много забьёт. Но надеюсь не поможет ЦСКА снова стать чемпионом (чемпионство ЦСКА пример деградации всего Российского футбола)

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 18 июля 2016, 17:40

      Если будет как в Кубани мотивацию получать то мячей 15-20 забьет.

      0
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