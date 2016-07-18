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«Реал» готовит рекордное предложение по Погба

18 июля 2016, 11:42
17

Руководство «Реала» готов вернуться к вопросу приобретения полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Испанцам предстоит конкурировать с «Манчестер Юнайтед» в этом вопросе.

Королевский клуб может выложить за 23-летнего француза рекордные для мирового футбола 120 миллионов евро. Они вышли на агента футболиста Мино Райолу, с просьбой не торопить события и проработать все варианты возможной сделки.

На данный момент Погба является игроком «Ювентуса». У него на руках есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но никакие бумаги стороны пока не подписывали.

Источник: AS
Испания. Примера Италия. Серия А Трансферы Реал Ювентус Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (17)
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Kulimen
1468831601
Как же надоели эти слухи. Неделю назад только писали,что Реал не будет столько денег за него платить и что он практически уже в МЮ. А тут уже Реал 120 за него предлагает предлагает.
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Сергей Свояк
1468833864
За.бал этот Погба ))
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Kondrat Jr
1468834488
Не стОит он и половины этих денег. Если Реал и вправду его купит за 120 лямов, то в очередной раз распишется в том, что он бездонный и безмозглый денежный мешок, а не клуб.
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Pourport
1468836881
ПОГБА не такой как два сезона назад,красная цена около 30
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макс438
1468841503
Не нужен
Ответить
de bruyne
1468845363
Лучше верните ди Марию и купите агуэро
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dolf666
1468847572
надеюсь Вудворду хватит мозгов не покупать Погба. лучше купить Пайе за 50 лямов
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Kano
1468862723
Давай Реал сделай это. Тебе не в первой переплачивать не понятно за кого.
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nas14
1468906655
перес как всегда отмывает капусту
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alexandr1205
1468909830
Срочно одумайтесь!!!
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