«Реал» готовит рекордное предложение по Погба

Руководство «Реала» готов вернуться к вопросу приобретения полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Испанцам предстоит конкурировать с «Манчестер Юнайтед» в этом вопросе.

Королевский клуб может выложить за 23-летнего француза рекордные для мирового футбола 120 миллионов евро. Они вышли на агента футболиста Мино Райолу, с просьбой не торопить события и проработать все варианты возможной сделки.

На данный момент Погба является игроком «Ювентуса». У него на руках есть предложение от «Манчестер Юнайтед», но никакие бумаги стороны пока не подписывали.