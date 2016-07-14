«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба уладил детали личного контракта с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, 23-летний хавбек в Англии будет зарабатывать 208 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Погба за 100 миллионов евро.

Напомним, что Погба играл в составе «МЮ» с 2011 по 2012 год, но тогда он не смог закрепиться в команде и ушел в «Ювентус».