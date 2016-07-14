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    «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Погба

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба уладил детали личного контракта с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, 23-летний хавбек в Англии будет зарабатывать 208 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Погба за 100 миллионов евро.

    Напомним, что Погба играл в составе «МЮ» с 2011 по 2012 год, но тогда он не смог закрепиться в команде и ушел в «Ювентус».

    Источник: The Sun

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    14.07.2016 09:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 14 июля 2016, 22:47

      Получает наверно больше Алексиса, но даже рядом не стоит! Раздули очень уж этого погба, но игрок хороший но не на 208 тыс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 14 июля 2016, 11:47

      Посмотрим, что выйдет из такого количества звезд в одной команде...нужно сыграться с составом.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 июля 2016, 11:06

      МЮ хорошо раскошеливается

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 14 июля 2016, 11:02

      da-da

      0
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      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun 14 июля 2016, 10:35

      Да не уйдут ни куда ни Погба ни Бонуччи,уже не раз писали об этом.Сколько можно постить эти утки

      1
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      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun > MarChisio_fun 14 июля 2016, 13:41

      Темболее источник The Sun,тут все понятно

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2016, 09:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бред какой то и после этого когда Мауру опять напокупают звезд он будет великим он вообще никто чмушник

      -4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 июля 2016, 09:48

      по играх на Евро, явно цену перегибают ))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июля 2016, 09:39

      Неужели договорились ???

      1
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